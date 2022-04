Une firme polonaise reprend la vente des tickets des rencontres professionnelles belges, un club de D1A ne participe pas

À compter de la saison prochaine, Polish Roboticket sera responsable de la vente des billets en D1A et D1B, et ce, durant trois saisons.

Durant les précédentes saison, l'entreprise Ticketmaster était responsable de la vente des billets des rencontres professionnelles belges. La Pro League annonce que ce partenariat prendra fin à l'issue de cette saison, et que la célèbre compagnie sera remplacée par une firme polonaise, Polish Roboticket. "Les fans de football belges commanderont bientôt leurs billets, leurs abonnements, leurs cartes boissons sur Polish Roboticket, via un interface convivial et simple également disponible sur Smartphone" commente le CEO de la Pro League Lorin Parys. "Cette collaboration est unique dans le paysage du football international. Nulle part ailleurs autant de clubs professionnels n'utilisent la même plateforme de billetterie. Cette augmentation d'échelle profite à la fois aux clubs et aux supporters."

Sur les 26 clubs professionnels que compte notre pays, 25 ont actuellement donné leur accord pour utiliser cette plateforme à compter de la saison prochaine. Seul l'Antwerp a, pour le moment, refusé. "Via les services du nouveau fournisseur, l'enregistrement des fans sera plus sûr, et il sera désormais plus facile pour les supporters de commander rapidement leurs tickets.", poursuit Lorin Parys. Un premier test a d'ores et déjà été effectué pour la vente des tickets destinés aux supporters d'Anderlecht pour la finale de la Coupe de Belgique.