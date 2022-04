Jean-Louis Garcia : "Nous confirmons ce que je répète depuis plusieurs semaines"

Ce samedi soir, le RFC Seraing a remporté la première manche des barrages au RWDM (0-1). Les Métallos ont ainsi pris un léger avantage avant le match retour au Pairay le week-end prochain.

Le RFC Seraing a effectué la première moitié du chemin en s'imposant au RWDM ce samedi soir. "Je suis satisfait, nous avons été responsables et matures. Il y a eu de la qualité, le seul regret est de ne pas avoir fait le break au vu des possibilités. Je n'oublie pas le temps fort de notre adversaire avec les deux barres consécutives, mais nous avons eu la majorité des occasions franches. Avec un brin de lucidité et d'efficacité en plus, nous aurions pu repartir avec un avantage plus conséquent. Une victoire et une clean sheet à l'extérieur tout de même", a confié un Jean-Louis Garcia satisfait à l'issue de la rencontre.

Toutefois, le technicien français reste vigilant. "Il faut rester focus et ce 0-1 n'est qu'un petit avantage. Il faudra remettre beaucoup de pression au match retour pour le gagner. Beaucoup de concentration et d'humilité pour pouvoir faire une grande partie au Pairay qui sera plein, je l'espère. Je fais d'ailleurs un appel à tous les amateurs de football liégeois, et pas seulement les fans de Seraing. C'est important pour une ville comme Liège d'avoir deux clubs en D1A. Nous avons besoin d'une grosse mobilisation et d'une ambiance comme celles qui étaient présentes ce soir à Molenbeek", a souligné l'ancien coach de Nancy et Troyes.

"Nous confirmons ce que je répète depuis plusieurs semaines. Mon équipe progresse et le travail effectué depuis le 3 janvier est en train de porter ses fruits. J'avais dit que nous serions meilleurs dans 3-4 mois, et c'est le cas. Je suis fier de mes joueurs avec d'ailleurs cette bonne gestion des émotions, mais je sais qu'ils peuvent faire mieux", a conclu Garcia.