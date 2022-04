Neymar agacé par les sifflets de ses supporters : "Soit ils arrêtent, soit ils devront aller prendre l'air plus souvent"

Le Brésilien a tenu à réagir aux récents événements et à l'ambiance tendue entre les joueurs du PSG et une partie des supporters.

Depuis l'élimination face au Real Madrid, l'ambience s'est nettement tendue entre les joueurs du PSG et une partie de leurs supporters.

Le titre d'hier en est une illustration, avec un sacre surtout fêté en dehors du stade par les ultras au terme d'une partie à l'ambiance morose.

Après la rencontre, c'est un Neymar plutôt agacé de la situation et des sifflets à son égard qui s'est exprimé au micro d'ESPN Argentina : "C'était irréel de voir une partie du public quitter les tribunes. Ils vont se fatiguer à me siffler car il me reste encore trois ans de contrat ici et je compte rester. Donc soit ils arrêtent, soit ils devront aller prendre l'air plus souvent."