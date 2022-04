Malgré deux buts d'avance à la pause, les Girondins de Bordeaux se sont effondrés à Nantes (3-5) en Ligue 1 ce dimanche.

Un scénario incompréhensible pour le gardien des Girondins Benoît Costil (34 ans, 23 matchs en L1 cette saison). "Vous comme nous, on sait que ça va être très difficile. Il ne faut pas se voiler la face", a reconnu le portier bordelais en zone mixte. "On a du retard, une dynamique difficile, mais mathématiquement ce n’est pas encore fait. Il y a urgence. Il faut qu’on gagne, on n’avancera que comme ça. Ce qui est très difficile, c’est qu’on fait le plus dur. On mène 2-0 à la mi-temps, c’est hyper satisfaisant. Mais comment peut-on exploser comme ça, en prendre 5 en deuxième période ?"

"A 2-2, on arrive à mettre le but du 3-2, puis on explose. Je n’ai même pas les explications. (...) Peut-être que c’est tout simplement ce qu’on mérite. On dit souvent que la réussite et la chance se provoquent. Nous, si on n’a pas ça, c’est qu’on n’en fait pas assez et que jusqu’à présent, on est trop limités. On ne peut pas mettre ça sur le dos de la réussite ou de la chance", a conclu Costil.