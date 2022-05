Guillaume Gillet bientôt T2 et joueur des U23 d'Anderlecht en D1B ?

Alors que beaucoup d'observateurs pensaient que le milieu de terrain allait rejoindre le RFC Liège cet été, il semblerait que le joueur âgé de 38 ans ait décidé de revenir chez les Mauves.

En fin de contrat avec Waasland-Beveren, Guillaume Gillet devrait rejoindre le Sporting d'Anderlecht cet été. Le médian évoluerait ainsi chez les U21 (deux trentenaires sont permis) tout en endossant le poste de T2 de cette équipe qui évoluera en D1B la saison prochaine.

Une mauvaise nouvelle pour les supporters du FC Liège qui espéraient le retour du Liégeois du côté de Rocourt.

Après des débuts à Visé, il a joué successivement à Eupen, La Gantoise, Anderlecht, Bastia, Anderlecht, Nantes, l'Olympiacos, Lens, Charleroi et Waasland-Beveren. Il a disputé 22 rencontres avec les Diables Rouges entre 2007 et 2016 et marqué un but (contre la Croatie le 11 septembre 2012 à Bruxelles en éliminatoires du Mondial 2014).