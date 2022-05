Le Sporting d'Anderlecht pourrait compter sur un effectif complet face à l'Antwerp

Anderlecht était un peu inquiet après le Topper contre le Club de Bruges. Les joueurs bruxellois ont fait le maximum sur le plan physique et cela s'est vu. Et il y a eu les remplacements forcés de Joshua Zirkzee et Francis Amuzu.

Pas de mauvaises nouvelles concernant l'infirmerie bruxelloise. Zirkzee a eu des soucis, mais rien de grave. Le scanner de ce lundi était rassurant et n'a pas fait état d'une blessure musculaire. Amuzu avait des crampes et avec un peu de repos, il devrait rejoindre le groupe demain. Il y a aussi de bonnes nouvelles concernant Yari Verschaeren. Il devrait être prêt pour le match contre l'Antwerp tout comme Refaelov. Seul Majeed Ashimeru reste un point d'interrogation. Les joueurs d'Anderlecht auront un jour de repos ce mardi.