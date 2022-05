Casemiro protégé? Un ancien Anderlechtois explique pourquoi: "S'il porte le maillot de l'OM..."

Pourtant auteur de deux grosses fautes lors de la demi-finale entre le Real et Manchester City, Casemiro n'a pas reçu le moindre carton jaune. Pour Samir Nasri, la raison est assez simple.

Connu pour sa capacité à couper les actions adverses par tous les moyens, Casemiro (30 ans, 10 matchs en LdC cette saison) a récidivé pendant la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City (3-1, a.p.). Le milieu du Real Madrid est l’auteur de deux fautes grossières sur Kevin De Bruyne et Phil Foden en première période. Deux interventions non sanctionnées d’un carton jaune. Rien de très surprenant pour Samir Nasri.

"C'est le poids du maillot. Honnêtement, s'il est à Marseille et qu'il joue contre Chelsea ou le Real Madrid, il est dehors. Il aurait pris deux jaunes. Quand on parle du poids d'un club, le Real Madrid c'est vraiment ce qui se fait de mieux. En plus c'est à Bernabéu, en demi-finale de la Ligue des Champions. Il aurait dû prendre au moins un jaune. Au moins un", s’est étonné le consultant de Canal+.