Hannes Delcroix se sent à nouveau en pleine forme

Après une blessure assez grave, Hannes Delcroix (et tout Anderlecht avec lui) espère que tout cela est maintenant derrière lui. Peut-être aura-t-il une place dans le onze de départ contre l'Antwerp.

Deux graves blessures au genou ont suivi une blessure aux adducteurs cette saison, qui l'a tenu à l'écart pendant des mois. "Je me sens à nouveau en pleine forme. C'était parfois déprimant, surtout la période avec les béquilles. Mais dès que j'ai été autorisé à marcher à nouveau, la rééducation a été plus rapide, je pense", déclare Hannes Delcroix dans De Zondag. "La rechute après la deuxième opération a été la plus difficile, à cause de l'incertitude. Après une opération du genou, vous savez où vous en êtes. On est isolé, les entraînements vous manquent, l'ambiance dans le groupe..."

Delcroix est toujours très calme. "Eh bien, je suis toujours détendu, certains voient cela comme de la nonchalance sur le terrain. Mais c'est mon style de jeu. J'ai toujours eu un caractère tranquille, ce qui a probablement quelque chose à voir avec mon éducation. Pas trop de spectacle, que du travail pour arriver au bout."