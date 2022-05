L'ancien joueur de l'Ajax Jody Lukoki est décédé à l'âge de 29 ans

Les joueurs du FC Twente, son dernier club, ont été informés ce matin et ont réagi avec beaucoup de tristesse au décès de leur ancien coéquipier.

Jody Lukoki est décédé à l'âge de 29 ans. Les causes de son décès ne sont pas encore connues.

Il est passé par l'académie des jeunes de l'Ajax, où il était sous contrat jusqu'en 2014. L'ailier a disputé 35 matchs dans l'équipe principale des Lanciers, où il s'est immédiatement fait remarquer lors du match contre Feyenoord pour ses débuts sous la direction de Frank de Boer. Pourtant, il n'a jamais réussi à percer à l'Ajax.

Après un prêt à Cambuur, il a joué pour le PEC Zwolle, Ludogorets (Bulgarie), Malatyaspor (Turquie) et le FC Twente, où il n'a jamais joué un match en raison d'une déchirure du ligament croisé. Twente et Lukoki se sont séparés en février après que le joueur de 29 ans ait été reconnu coupable d'avoir frappé sa petite amie. Le club et le joueur ont immédiatement entamé des discussions pour rompre le contrat, qui courait jusqu'à mi-2023. Lukoki a également joué trois matchs internationaux pour la République Démocratique du Congo.

"Ce matin, le FC Twente a reçu la terrible nouvelle du décès de Jody Lukoki. Le club est choqué et profondément ému par cet événement tragique. Le FC Twente sympathise avec ses proches et leur souhaite beaucoup de force pour traverser cette épreuve", peut-on lire dans le communiqué du club néerlandais.