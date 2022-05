Bastien Toma: "Je veux toujours réussir à Genk"

Laissé de côté dans le Limbourg cette saison, Bastien Toma reviendra en été avec l'envie d'être titulaire.

Après un début de saison où il n'a porté la vareuse de Genk qu'à dix reprises toutes compétitions confondues, Bastien Toma a été prêté cet hiver dans le championnat suisse, à Saint-Gallen. Un bien meilleur épisode dans la jeune carrière du joueur de 22 ans, puisqu'il disputera la finale de la Coupe de Suisse ce dimanche face à Lugano. Cet été, le milieu de terrain suisse reviendra à Genk, et comme il le mentionne dans Het Belang van Limburg, ce n'est plus pour jouer les seconds rôles. "Je n'ai aucun mauvais sentiment à propos de Genk. Mais je veux que la situation change l'année prochaine. Peu importe quel entraîneur sera à la tête de l'équipe, je veux être titulaire. Mon histoire avec Genk n'est pas encore finie, et je veux m'imposer."