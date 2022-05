Battu à Newcastle, Arsenal a tout perdu

La Ligue des Champions, ce sera une nouvelle fois devant la télévision pour les Gunners.

Arsenal n'avait qu'une chose à faire: battre Newcastle pour reprendre la quatrième place synonyme de Ligue des champions. Mais Arsenal... est malheureusement totalement passé au travers chez les Magpies.

Dominés de bout en bout, les hommes d'Arteta ont perdu sur le score de 2-0, un but contre son camp de Ben White avant un but de Bruno Guimaraes (2-0). Au classement, les conséquences sont terribles pour Arsenal qui reste à la 5ème place et devra l'emporter lors de la dernière journée à domicile contre Everton et espérer une... défaite de Tottenham à Norwich.

Dans le même temps, cette défaite d'Arsenal qualifie aussi Chelsea pour la prochaine Ligue des champions.