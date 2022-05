Boyata et le Hertha Berlin font un pas de plus vers la descente

Dedryck Boyata et ses coéquipiers ont été défaits sur leur pelouse face à Hamburg, et voient la 2.Bundesliga se rapprocher encore un petit peu plus près.

C'est le véritable scénario catastrophe pour Dedryck Boyata et le Hertha Berlin. Le 16e de Bundesliga, sur sa pelouse, a été défait par Hamburg, troisième de 2.Bundesliga, dans la rencontre aller des barrages. Notre compatriote a disputé l'intégralité de la partie et aurait pu recevoir une carte rouge pour une intervention très musclée en début de seconde période. Le seul et unique but de la partie a été inscrit par le milieu de terrain néerlandais Ludovit Reis peu avant l'heure de jeu. Dedryck Boyata, Ishak Belfodil et les autres devront aller s'imposer dans une ambiance électrique à Hamburg lundi prochain, sans quoi ils seront officiellement en deuxième division lors de l'exercice 2022-2023.