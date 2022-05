"Cyriel Dessers a été inestimable" selon son directeur sportif

Prêté par Genk, Cyriel Dessers a réalisé une très belle saison avec Feyenoord.

Le mercredi 25 mai prochain, Feyenoord disputera la finale de la Conference League face à l'AS Roma. Une compétition dans laquelle l'international nigérian s'est très largement mis en valeur en inscrivant dix buts et en délivrant deux passes décisives. En Eredivisie également, l'attaquant prêté par Genk s'est montré prolifique en inscrivant neuf buts, dont la majorité ont permis à Feyenoord de récolter de précieux points dans les derniers instants. Dans les colonnes de Voetbal International, Frank Arnesen, le directeur sportif du club, ne tarit pas d'éloges à son égard. "Dessers a été inestimable. Le plus drôle, c'est que Bryan Linssen a joué comme un charme avant la trêve hivernale, mais à chaque fois que Dessers est entré, il a marqué. Et ce n'étaient pas des simples buts : il a très souvent fait tourner la situation en notre faveur dans les dernières minutes. Pour le moment, la situation est telle qu'il faut juste voir si on peut le garder."

Cet été, le club pensionnaire du Kuip a négocié une option d'achat de quatre millions d'euros. Au vu des performances de Cyriel Dessers, il semblerait donc logique que cette option soit levée, et que le joueur de 27 ans rejoigne définitivement le championnat néerlandais. "Oui, mais ce n'est pas tout. Nous n'avons pas encore pu discuter des conditions d'un éventuel séjour prolongé avec Cyriel. Parce que son transfert n'est vraiment intervenu que quelques minutes avant la clôture de la date limite des transferts, il n'y avait plus de temps pour cela. Vous comprenez donc qu'il a encore fallu tout mettre en œuvre pour achever son prêt à temps. De plus, peu ou personne n'aurait pu prévoir qu'il serait si décisif et entre-temps, l'intérêt pour lui n'a fait que croître" commente le directeur sportif de Feyenoord.