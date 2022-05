Officiel : Un défenseur de D1B passe du Lierse à Deinze

Kenneth Schuermans quitte déjà le Lierse Kempenzonen après une saison. Le défenseur central s'engage à Deinze pour deux saisons.

Après une grave blessure au tendon d'Achille, Kenneth Schuermans (30 ans) a relancé sa carrière au Lierse Kempenzonen cette saison. Le Limbourgeois est devenu un pion indispensable au cœur de la défense Lieroise et est également le vice-meilleur buteur de son équipe avec six réalisations. Alors qu'un accord pour une prolongation de contrat au Lisp semblait proche, Schuermans vient de s’engager pour deux saisons, plus une en option, au KMSK Deinze.

Sur le site Internet du club, Schuermans a donné une brève réaction à ce transfert : "Je suis très content de mon transfert au KMSK Deinze en raison du projet sportif et de l'ambition du club. Le sentiment familial ici joue aussi un rôle majeur. Je proviens de cette région, donc je me sens ici comme chez moi."