Un ancien arbitre français fait son coming out

L'affaire Idrissa Gueye, qui a refusé de porter un maillot au flocage arc-en-ciel lors de la journée contre l'homophobie pour "des raisons religieuses" aura été l'élément déclencheur.

Nicolas Pottier, ancien arbitre international français, a décidé de faire son coming out à 42 ans pour faire avancer les choses.

"Cela faisait 10 ans que cela me rongeait. Mais il me fallait un angle d'attaque, une opportunité. Elle est venue avec une question d'actualité, sur l'affaire Gueye. J'avais publié un message sur Twitter pour condamner son attitude, un journaliste m'a appelé. J'ai pensé que c'était le moment… Je me dis juste que cela peut faire avancer les choses. Aider tous ceux et celles qui vivent la même chose que moi, mais n'osent pas l'exprimer. (…) J'ai commencé à arbitrer en L1 à 26 ans, en 2005. Pendant 5 ans, j'ai vécu totalement caché. Avec un néant en matière de vie sociale", a confié dans Ouest-France celui qui a révélé son homosexualité au lendemain de la désormais fameuse affaire Gueye.