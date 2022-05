Adnan Januzaj, libre, dans le viseur d'un grand d'Espagne ?

Adnan Januzaj n'a pas prolongé à la Real Sociedad et va donc pouvoir s'engager où il le souhaite.

Le Diable Rouge quitte la Real Sociedad sur un bilan de 168 matchs, 23 buts et 21 assists et sur une saison à 44 matchs (5 buts, 3 assists). Parfois critiqué pour des performances en dilettante, Adnan Januzaj reste cependant très suivi et sera une bonne affaire lors de ce mercato. Selon Marca, le FC Barcelone y serait très attentif.

Selon le média espagnol, Januzaj serait d'ailleurs au courant de cet intérêt du club catalan, qui aurait notamment contribué à ne pas le faire prolonger. Espérons désormais que ce transfert de rêve se réalise. Car le Diable Rouge, précise Marca, n'est pas la priorité du Barça : il s'agirait de Raphinha, l'ailier de Leeds United...