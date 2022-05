Noa Lang, futur adversaire de nos Diables

Louis Van Gaal a dévoilé ce vendredi sa sélection pour les matchs de Ligue des Nations, contre nos Diables (3 juin), le Pays de Galles (8 et 14 juin) et la Pologne (11 juin).

Un groupe où l'on retrouve le Brugeois Noa Lang, déjà repris dans la préselection. A noter que Vincent Janssens est confirmé, mais il ne jouera pas contre les Diables pour cause de...mariage. Le novice Jerdy Schouten (25 ans), coéquipier de Theate à Bologne, est appelé pour la première fois. Bruno Martins Indi fait également son retour chez les Oranje, une première depuis 2017.

