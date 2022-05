📷 L'équipe de la saison en Ligue des Champions: avec De Bruyne !

Le Diable Rouge y est aux côtés de joueurs de Liverpool, du Real et de Mbappé.

L'UEFA a dévoilé ce mardi son équipe type de la Ligue des Champions 2021-2022. Sans surprise, le Real Madrid, vainqueur de cette édition, et Liverpool, finaliste malheureux, dominent ce onze avec quatre représentants chacun : Thibaut Courtois, Luka Modric, Vinicius Jr et Karim Benzema pour les Madrilènes, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andrew Robertson et Fabinho pour les Reds.

Le défenseur central de Chelsea, Antonio Rüdiger, le milieu de Manchester City, Kevin De Bruyne, et l'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, complètent la liste des joueurs sélectionnés.