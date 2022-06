Finalissima: l'Argentine a dévoré l'Italie !

Il n'y a pas vraiment eu de match entre les deux pays. Chiellini a lui raté ses adieux.

Tout était réuni pour une belle fête: Wembley était comble, Mancini avait annoncé uune équipe venue pour s'amuser, Chiellini était présent pour sa toute dernière sélection et Lionel Messi semble en pleine forme en cette fin de saison. Et bien la fête a été belle, mais elle a surtout été argentine.

Si ce n'est quelques petites occasions en début de match pour les champions d'Europe, l'Argentine a dominé les débats avec un Lionel Messi qui est sur chaque ballon. En face, il y a un Donnarumma en feu, et heureusement. Mais le portier du PSG ne peut rien sur l'ouverture du score quand Messi déborde et centre pour Lautaro Martinez qui ouvre le score (28', 0-1).

© photonews

Martinez se mue ensuite en passeur pour lancer Di Maria qui envoie Chiellini à la retraite pour tromper son futur ex-coéquipier (45'+1, 0-2). C'était la dernière action de Chiellini avec son équipe nationale puisqu'il restera aux vestiaires à la pause après 45 dernières minutes tristes et catastrophiques.

Après la pause, l'Argentine domine et Donnaruma sort les frappes de Messi et de Di Maria pour sauver un peu les apparences. Les Sud-américains dominent jusqu'au bout et inscrivent même un troisième but signé Dybala, qui venait de monter au jeu (90'+4, 0-3). L'Argentine remporte donc cette "Coupe intercontinentale" pour la seconde fois de son histoire.