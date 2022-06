Jason Denayer plutôt vers un départ en Espagne ?

En fin de contrat avec l'OL, le défenseur est fort courtisé, aussi à l'étranger...

On le sait : Jason Denayer (26 ans) est en fin de contrat avec Lyon et va quitter le club à la fin de la saison. Alors que selon les dernières nouvelles le Diable Rouge se dirigeait plutôt vers d'autres clubs de Ligue 1, le journal espagnol Marca nous rapporte l'intérêt de plusieurs écuries de Liga. Demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, Villarreal serait intéressé. C'est également le cas de Séville, 4e cette saison, ainsi que Valence et le Celta Vigo. Où va atterrir le Belge ?