Le Japon et ses Belgicains corrigent le Paraguay

Le Japon a écrasé le Paraguay (4-1) lors d'un match amical disputé jeudi dans la ville japonaise de Sapporo.

Les Japonais ont corrigé le Paraguay devant leur public au stade Sapporo Dome à Hokkaido, dans le nord du pays lors d'un match amical qui servait de préparation à la Coupe du monde au Qatar, où ils seront dans le même groupe que l'Espagne, et pour laquelle le Paraguay n'a pas réussi à se qualifier.

Dans le onze de départ des Blue Samurai, on retrouvait Schmidt (STVV), Endo (ex-STVV), Kamada (ex-STVV) et Mitoma (Union). Sur le banc, il y avait Eiji Kawashima (ex-Standard) et Junya Ito (Genk).

Le japon débutera le match tambour battant avec trois occasions nettes en début de rencontre avec un tir à distance de Doan, un tir à bout portant sur un corner et une frappe sur le poteau de Kamada. Riveros sera à l'origine de la première frappe dangereuse des visiteurs et obligera Schmidt à faire un arrêt. Le portier de Saint-Trond effectuera une autre parade sur un tir de Richard Sanchez. Le Japon ouvrira finalement le score via Asano avant de voir l'ancien Canari Kamada faire le break. En seconde période, les visiteurs réduiront la marque via Gonzalez, mais Mitoma plantera le troisième but nippon une minute après le goal paraguayen. Tanaka inscrira le dernier but de la rencontre après avoir vu un penalty manqué pat Doan. Score final : 4-1.

Le Paraguay disputera un autre match face à la Corée du Sud tandis que le Japon affrontera le Brésil à Tokyo.