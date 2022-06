Pogba, une énorme prime qui ne passe pas

Le Français quitte Manchester United avec une belle prime.

Mercredi, Manchester United a acté le départ du milieu de terrain Paul Pogba (29 ans, 20 matchs et 1 but en Premier League cette saison), en fin de contrat. Et avant de définitivement quitter les Red Devils, l'international français va percevoir une prime de fidélité, estimée à 4,5 millions d'euros, pour avoir terminé cette saison sous les couleurs du club anglais, selon le Daily Mail ce jeudi.

Un bonus prévu lors de la signature du contrat du Tricolore en 2016, mais qui fait jaser en Angleterre. Pour le tabloïd britannique, il s'agit même de "l'ultime insulte" adressée par le champion du monde 2018 aux supporters mancuniens, qui n'ont jamais pu le voir sous son meilleur jour. Une dernière polémique révélatrice d'un retour manqué pour Pogba à MU.