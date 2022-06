Karel Geraerts n'a pas hésité :"Felice m'a proposé de le suivre, mais j'ai vite fait mon choix"

L'Union Saint-Gilloise a présenté son nouvel entraîneur ce mercredi. Une tête connue puisque que comme prévu, il s'agit de Karel Geraerts. Celui-ci rayonnait en conférence de presse.

C'est donc l'adjoint de Felice Mazzù, Karel Geraerts, qui va recevoir à 40 ans l'occasion de faire ses débuts en tant qu'entraîneur principal. "Dès que j'ai appris que le club me voulait comme entraîneur principal, j'étais très heureux et très fier d'avoir cette chance. Je suis heureux, content, tous les mots que vous pouvez imaginer", sourit-il. "Je ne peux pas dire que je m'y attendais, mais c'est une fierté. Et dès que j'ai appris le départ de Felice, j'y étais préparé et la décision était prise dans ma tête".

Car comme le confirme le directeur sportif Chris O'Loughlin, présent à ses côtés, l'Union Saint-Gilloise "n'a pas envisagé d'autre candidat". Une belle récompense pour Geraerts. "Je suis ici depuis trois ans, je connais le projet et il est magnifique. Oui, c'est une première expériene en tant que T1. Mais c'est important de commencer là où tu te sens chez toi", estime-t-il. "J'ai ce feeling, ces connexions avec le public et le club. En football, tu ne sais jamais vraiment quand tu es prêt à te lancer. Parfois, le sort décide pour toi".

Il aurait pu suivre Mazzù

Le départ de Felice Mazzù n'a pas surpris outre mesure Geraerts, qui savait que le coach de l'Union attirerait les regards. "C'est le football. Moi, dès que je l'ai appris, c'était clair dans ma tête. Oui, Felice m'a proposé de le suivre à Anderlecht. Et bien sûr, j'ai réfléchi, car quand un club du calibre d'Anderlecht vous veut, vous y pensez, c'est normal. Mais j'ai rapidement pris une décision", affirme Karel Geraerts. "J'aime être ici, j'ai la confiance de tout le monde. Ca ne s'achète pas. Je connais la philosophie du club et je continuerai à l'appliquer".