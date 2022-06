Johan Vanheusden : " L'avenir de Zinho ? On ne sait pas encore »

Le jeune défenseur central n'a disputé que seize rencontres avec le Genoa.

Grand espoir de l’Inter Milan et de notre équipe nationale, Zinho Vanheusden quittait le Standard de Liège la saison dernière avec la ferme intention de s’imposer dans le championnat italien en rejoignant le Genoa, en prêt. Cependant, le défenseur central de 22 ans a connu de multiples blessures au genou cette saison, ce qui ne lui a permis de disputer que seize petites rencontres toutes compétitions confondues, dont onze seulement en étant titulaire.

Un total bien trop peu élevé pour celui qui ne devrait donc pas recevoir une place de titulaire l’année prochaine dans un club de l’Inter Milan qui compte néanmoins beaucoup sur lui pour l’avenir. Alors que Zinho Vanheusden s’apprête à reprendre la course pour la première fois depuis la fin du mois de février, Johan, son paternel, s’est exprimé dans les colonnes du Soir. « Nous avons trouvé le problème au niveau de sa blessure.

Pour l’instant, il travaille à Anvers avec deux ou trois kinés. Mais il va recommencer à courir le 15 juin pour, ensuite, reprendre doucement les entraînements. Son avenir ? On ne sait pas encore. C’est l’Inter Milan qui va décider et on devra respecter ce choix. Pour l’heure, la volonté de Zinho, c’est simplement de jouer et d’être en bonne santé. Que ce soit à l’Inter ou dans un autre club avec un nouveau prêt ».