Karel Geraerts, le choix de la continuité

Cela ne faisait plus aucun doute que Karel Geraerts allait prendre la succession de Felice Mazzù. Pour sa première expérience en tant que T1, il aura des attentes sur ses épaules.

Sa nomination n'a pas fait grand bruit tant cela était devenu évident que c'était à lui de reprendre les rênes de l'Union : Karel Geraerts devra perpétuer l'héritage Mazzù.

Le board unioniste a donc décidé de faire le choix de la continuité, en nommant en tant que T1 celui qui a d'abord été sous les ordres de Mazzù à Charleroi, puis son assistant. Tout comme le Club de Bruges avec Hoefkens, l'Union n'est pas allé chercher à l'étranger, ou un coach qui doit tout reconstruire. Geraerts est en effet adjoint à l'Union depuis 2019. D'abord sous Christensen puis sous Mazzù, il a pu assimiler l'ADN du club, avant de se l'approprier et de continuer à la faire évoluer.

© photonews

Tout comme Hoefkens, Geraerts en tant que joueur n'a jamais ménagé ses efforts, que ce soit à Bruges, Lokeren, Charleroi, au Standard ou OHL. "On voit immédiatement chez certains joueurs qu'ils peuvent devenir entraîneur. Tous ces gars s'entendaient déjà tactiquement et dégageaient une sorte de leadership", avait considéré Wesley Sonck à Sporza. Ce leadership, ce respect, il se gagne aussi par le palmarès, et ce n'est pas chez l'ancien Diable Rouge (20 sélections, 4 buts) qui a gagné tous les trophées collectifs les plus prestigieux du Royaume, que cela manque.

Loué pour sa sincérité, Geraerts a également eu la chance d'apprendre de Mazzù, décrit par tous ceux qui l'ont côtoyé comme très proche de l'humain, quelqu'un de passionné et d'animé par celle-ci. Ce management, il va bien en avoir besoin, face à un effectif certes soudé par une montée et une épopée incroyable en D1A l'année suivante, mais sur lequel repose des attentes considérables.

Un effectif qui, déjà orphelin d'Undav, devrait très prochainement voir partir Nielsen, probablement au Club de Bruges. D'autres départs (à commencer par ceux de Mitoma ou de Kozlowski) ne sont pas à exclure. Dans l'autre sens, l'Union a décidé de recruter la pépite de 17 ans, Arnaud Dony. "Même en cas de départs, je sais que le club travaillera bien en coulisses. Ce ne seront peut-être pas les noms les plus clinquants qui arriveront mais comme par le passé, ce seront des noms qui s'intégreront au projet", avait déclaré Geraerts en conférence de presse après sa présentation officielle. Cette intégration, ce sera également à lui de la faciliter.