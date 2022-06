📷 Le RC Lens dévoile son nouveau maillot "domicile"

Au revoir la ligne diagonale.

Changement de décor, mais pas de couleurs. Pour son maillot domicile de la saison prochaine, le RC Lens a évidemment fait honneur au Sang et Or, mais la barre diagonale rouge a disparu. Elle prend désormais place sur les manches et le col des joueurs, tandis que les fines rayures horizontales ont été conservées.