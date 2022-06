L'Union Saint-Gilloise proche de signer un défenseur de D3 anglaise

Le défenseur de 23 ans a disputé l'intégralité de la saison avec Accrington, pensionnaire de League One, la troisième division anglaise.

Après les départs annoncés de Deniz Undav et Felice Mazzù et les rumeurs de transferts sortants de Casper Nielsen et Teddy Teuma, l'Union Saint-Gilloise s'active sur le marché des transferts, toujours avec un budget assez limité. Selon le Daily Mail et Jack Gaughan, les Unionistes seraient sur le point d'enregistrer la venue de Ross Sykes.

Ce défenseur central anglais de 23 ans a disputé l'intégralité de la saison avec Accrington, pensionnaire de troisième division anglaise. L'Union débourserait environ 600.000€ pour enregistrer l'arrivée du jeune défenseur central.