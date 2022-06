Gianluigi Donnarumma craque sous pression: "Vous me posez de ces questions!"

Le gardien italien en a encaissé cinq ce mardi soir et a été impliqué dans un but, une petite copie de celui de Benzema en Ligue des Champions.

Fragilisé après une fin de saison manquée au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma (23 ans, 47 sélections) n’est pas au mieux avec sa sélection. Le gardien italien a de nouveau montré un visage très inquiétant lors de la débâcle du champion d’Europe en Allemagne (5-2), mardi, en Ligue des Nations. De quoi l'irriter au moment de répondre à un journaliste.

"C'est la deuxième fois que je me trompe ? C’est quand l'autre ?, a pesté le Transalpin pour la Rai. Tu parles du match contre le Real Madrid avec une faute ? Eh bien, si tu veux me rejeter la faute, je prends mes responsabilités, même si je parle au nom de l’équipe et pas individuellement parce que j'ai dit que vous apprenez de vos erreurs et cela s'applique également à moi. Vous me posez ces questions..."