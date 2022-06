Hans Cornelis connait bien le nouvel attaquant de Zulte Waregem : "Il a un don spécial"

Stan Braem a rejoint Zulte Waregem. Son ancien entraîneur, Hans Cornelis, est convaincu que l'attaquant peut également s'épanouir au plus haut niveau.

La saison dernière, Hans Cornelis était l'entraîneur de Zwevezele (D2 Amateurs) et donc aussi de Stan Braem. Son ex-entraîneur n'est pas vraiment surpris par la nouvelle que Braem a signé un contrat professionnel en D1A. "Quand on voit le nombre de buts qu'il a marqués dans toutes les séries provinciales et amateurs auxquelles il a participé, on peut dire qu'il a un don particulier. En outre, il est encore assez jeune et a une grande marge de progression. Ces dernières années, Stan a franchi chaque fois un palier et il le fait à nouveau aujourd'hui. Bien que ce soit un grand pas en avant", a déclaré Cornelis à Het Nieuwsblad.

"L'avantage, c'est que Zulte Waregem n'attend pas de lui qu'il soit tout de suite le leader de l'attaque. Il aura le temps de s'adapter. C'est ensuite à lui de saisir cette opportunité, mais je vois que cela se passe bien, car Stan a une énorme mentalité de gagnant. En tout cas, ils ne déchireront pas leur pantalon. Si j'avais été dirigeant de club, je n'aurais pas hésité à le faire venir", poursuit son ex-entraîneur. En quelques années, Stan Braem est passé du football provincial à la première division et en 2020, il a même été élu meilleur joueur de futsal de Belgique.