Sadio Mané explique pourquoi il a rejoint le Bayern Munich

Après six belles saisons à Liverpool, l'international sénégalais va rejoindre le champion d'Allemagne.

Sadio Mané (30 ans, 51 matchs et 23 buts toutes compétitions cette saison) va s'engager en faveur du Bayern Munich pour un montant estimé à 38 millions d'euros, bonus compris.

Le Sénégalais a expliqué les raisons de son arrivée en Bavière. "Quand mon conseiller m'a parlé pour la première fois de l'intérêt du Bayern Munich, j'étais excité. Je m'y suis vu tout de suite. Pour moi, c'était le bon club au bon moment. C'est l'un des plus grands clubs du monde et l'équipe se bat toujours pour chaque titre. Donc pour moi, c'était une très bonne idée et la bonne décision de venir ici", a expliqué le champion d'Afrique dans des propos repris par Bild.