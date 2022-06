📷 Après un nouveau logo, un nouveau maillot pour le Cercle

Les clubs commencent à dévoiler leurs maillots pour la saison 2022-2023.

Le Cercle a beaucoup fait parler de lui en dévoilant un nouveau logo pas spécialement aux goût de tout le monde, et ce vendredi le petit frère du Club de Bruges a dévoilé ses deux maillots pour la prochaine saison. Un vert et noir, puis un blanc: cette fois on reste dans la tradition.