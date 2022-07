Libre, un ancien cadre du Milan AC est proche de rebondir dans un autre club de Serie A

Alessio Romagnoli (27 ans) n'a finalement pas prolongé avec le Milan AC. Le défenseur central a été écarté des terrains à cause d'une blessure puis a été freiné par la montée en puissance de Tomori. Il est libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier.

Après son arrivée en 2015 de l'AS Rome pour 25 millions d'euros et 247 matchs disputés avec le club lombard, il est temps pour Romagnoli de relever un nouveau challenge.

Justement, selon le journaliste Nicolo Schira, la Lazio de Rome serait confiante quant à enrôler prochainement Romagnoli. Un contrat jusque 2027, payé 3,5 millions d'euros annuels, l'attendrait dans la capitale.

