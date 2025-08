Officiel : un ancien flop du Standard quitte son club d'un commun accord...quatre ans après sa dernière apparition

Après dix petits matchs en Pro League, Isaac Hayden avait abrégé son prêt au Standard pour retourner à Newcastle il y a deux ans. Mauvaise adaptation à l'équipe, mal du pays, tout a été écrit sur les raisons de cette séparation précoce.

Un vrai échec vu le profil du garçon, qui renseignait une formation à Arsenal et plus de 100 matchs de Premier League. Il avait ensuite expliqué sa vérité : "La principale raison pour laquelle j'ai quitté le Standard est que le club ne paye pas les salaires à temps... et ne les paye pas. Par exemple, j'ai reçu mon salaire de novembre le 28 décembre. Ils n'ont pas non plus payé les primes aux joueurs".

De retour en Angleterre, Hayden a été prêté aux Queen's Park Rangers puis à Portsmouth, revenant ensuite à chaque fois à Newcastle. Aujourd'hui, club et joueur ont annoncé avoir trouvé un accord pour mettre fin à la collaboration, près de quatre ans après sa dernière apparition avec l'équipe première.

Isaac Hayden has departed the club as a free agent.



We would like to thank Isaac for all of his contributions to Newcastle United since joining back in 2016 and wish him well for the future. 🙌