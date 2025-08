"J'étais parti pour une petite retraite tranquille" : l'appel qui a tout changé pour Marc Wilmots et le Standard

Marc Wilmots est à pied d'oeuvre pour redorer le blason du Standard. Le nouveau directeur sportif des Rouches n'a pas hésité lorsque le club l'a contacté.

Alors que nous ne sommes qu'au début du mois d'août, le Standard a déjà enregistré dix transferts entrants. Hier, les Rouches ont annoncé l'arrivée de Mohammed El Hankouri. Au-delà de la belle opportunité que représentait le garçon, Marc Wilmots peut se targuer d'avoir réussi à boucler l'affaire sans la moindre fuite.

Depuis le début de l'été, le taureau de Dongelberg ne ménage pas ses efforts. Un retour en force que personne n'avait vu venir il y a quelques mois encore...pas même le principal intéressé. "J’étais parti pour une petite retraite tranquille à la télévision, en faisant ce dont j’ai envie sans avoir trop de pression. Parce que j’ai bien bourlingué", explique Wilmots à RTL.

Remettre le Standard à sa place

L'appel du club a tout changé : "A partir du moment où on a pris contact avec moi, on n’avait pas le temps de chipoter. Le club était mal. Le club avait besoin. Quand le club a besoin, je pense que tu es disponible. Je l’ai dit souvent, moi, ce n’est pas pour venir pour ma personne. Ce qui est important pour moi, c’est que ce club revive et retrouve une ferveur. Parce que j’étais malade de le voir comme ça, tout simplement. Ça ne pouvait pas continuer comme ça".

"Donc, tu as deux choix. Soit tu mets les mains dans le cambouis et tu travailles. Soit tu dis 'Ecoute, non, ce n’est pas pour moi'. Donc, on s’est directement mis au travail", poursuit notre ancien sélectionneur fédéral.

Pour Marc Wilmots, le travail ne fait que commencer : "Ici, c’est passion, travail. On n’est nulle part encore. Ceux qui pensent qu’on a fait un bon départ, on n’est encore nulle part. Donc, ce souci du professionnalisme et ce jusqu’au-boutisme, on doit l’avoir jusqu’au bout et tous les jours".