Un absent remarqué à l'entraînement : le départ que tous les supporters de Charleroi attendaient

Oday Dabbagh n'est plus en odeur de sainteté à Charleroi. L'attaquant palestinien va définitivement quitter le Mambourg.

Déjà décrié pour son manque de présence dans le rectangle, Oday Dabbagh s'est encore un peu plus attiré les foudres des supporters de Charleroi la saison passée. Au Mambourg, personne n'a oublié sa tentative (ratée) de dégager le ballon de rage vers son propre public après avoir égalisé contre le Standard.

Le but aurait pu signer sa rédemption, il a sonné comme la goutte d'eau faisant déborder le vase. Dans la foulée, le Sporting l'a fait changer d'air en le prêtant à Abderdeen, dans le championnat écossais. Il ne s'y est pas non plus imposé comme titulaire. Malgré un but important sur la route de la victoire en coupe, son option d'achat n'a pas été levée.

À la relance chez Yannick Ferrera

Dabbagh est ainsi revenu dans le Pays Noir cet été. Mais malgré les options relativement restreintes comme plan B à Nikola Stulic comme numéro neuf, il était acquis qu'il ne revenait qu'en transit et devait se chercher un nouveau challenge.

C'est chose faite : le Palestinien de 26 ans est en passe de s'engager au Zamalek. La Dernière Heure annonce que l'ancien d'Arouca va signer un contrat de quatre ans dans le championnat égyptien. Il y aura un certain Yannick Ferrera comme entraîneur.

Le transfert est imminent : Dabbagh n'était pas présent à l'entraînement ce matin. L'accord est total entre les deux clubs, le joueur devrait donc signer dans les prochaines heures et compléter l'opération dégraissage des Carolos.