Le mercato du Standard pas encore terminé ? Marc Wilmots annonce la suite

Marc Wilmots fait le point sur le mercato du Standard et annonce encore du mouvement. Après l'arrivée d'El Hankouri, le directeur sportif cherche deux renforts offensifs.

Marc Wilmots continue de bâtir le Standard. Dans un entretien accordé à Sudinfo, le directeur sportif est revenu sur les grandes lignes du mercato liégeois. "On avait de bonnes bases défensives, j’ai donc rapidement travaillé sur le milieu et l’attaque", explique-t-il.

Le milieu a été renforcé par deux profils expérimentés, Casper Nielsen et Marco Ilaimaharitra. "On a aussi deux jeunes qui poussent : Hakim Sahabo et Ibrahim Karamoko", ajoute Wilmots.

Le Standard a ajouté de la fraîcheur avec Nayel Mehssatou, Adnane Abid et Rafiki Saïd. "Je crois beaucoup en Nayel", confie-t-il. Le directeur sportif veut étoffer l’effectif tout en laissant la place aux jeunes du club.

Mohammed El Hankouri, 28 ans, a débarqué vendredi soir en provenance du FC Magdebourg. Milieu offensif, il vient renforcer une ligne d’attaque encore en chantier.

"J'ai encore cinq semaines pour trouver les deux profils que je cherche", annonce Wilmots. "Oui, il s’agit de joueurs offensifs, pour doubler tous les postes et laisser les jeunes continuer à pousser derrière."