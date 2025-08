Wilmots a-t-il vraiment dégagé Ivan Leko comme un malpropre ? Il répond cartes sur table

Le changement de direction à la tête du Standard a été synonyme de départ pour Ivan Leko. Marc Wilmots est revenu sur son cas.

Dès l'arrivée de Marc Wilmots à la tête du Standard, la situation a semblé se compliquer pour Ivan Leko. le Croate a d'abord dû faire bonne figure au plus fort des rumeurs de discussions avec Karel Geraerts. Même si cette piste n'a pas abouti, Leko a fini par quitter la barre pour rebondir à La Gantoise.

Notre ancien sélectionneur explique qu'il n'était pas fermé à l'idée de collaborer : "C'était possible parce que j'ai discuté avec Leko. Avec Pierre François, on lui a proposé un an de plus. Il avait dit qu'il voulait être dans les trois premiers ou les six premiers et on lui avait dit qu'on ne pouvait pas lui promettre. Par contre on était d'accord de le prolonger un an", explique Wilmots à SudInfo.

Des conditions insuffisantes

"Et puis, il a décidé de partir à Gand. Entre les paroles et 'j'aime bien mon écusson', j'en ai vu beaucoup. La vérité, c'est qu'on a proposé un an de contrat, Pierre et moi. On voulait bien recommencer avec Leko mais je pense que lui avait d'autres envies", poursuit-il

Ivan Leko n'aurait donc pas accepté les conditions proposées : "Au niveau du contrat, ce n'était pas un salaire divisé ar deux. C'était un salaire baissé un peu et un an supplémentaire. C'était très correct. Les choses étaient claires. Et on a vite tourné le bouton après".

Le natif de Split a donc préféré partir, pour rebondir à La Gantoise. A-t-il fait le bon choix en signant chez les Buffalos ? Le mercato s'est montré beaucoup plus calme qu'à Sclessin, au grand regret de Leko. Place désormais au terrain pour montrer que le noyau gantois a de quoi se montrer plus ambitieux.