Il fallait bien ça après le 5-2 à Anderlecht : Westerlo se rassure et postule pour le but le plus rapide de la saison



Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp ! Westerlo s'est imposé 3-1 contre Zulte Waregem. Les Campinois font ainsi oublier la défaite 5-2 subie à Anderlecht. Westerlo 3-1 Zulte Waregem Revivre Après les cinq buts encaissés au Lotto Park, Westerlo avait des choses à se faire pardonner à la maison. Message reçu cinq sur cinq par les locaux, qui ont ouvert le score après 55 secondes grâce à Griffin Yow, beaucoup plus réactif que la défense de Zulte Waregem (1e, 1-0). La domination campinoise était totale : avant même la fin du premier quart d'heure, le Kuipje exultait déjà une seconde fois sur une frappe somptueuse de Josimar Alcócer dans la lucarne (12e, 2-0). Zulte Waregem réagit En position confortable, Westerlo s'est alors permis de laisser l'initiative à Zulte Waregem pour repartir en contre. Les visiteurs ont en tout de même profité pour réduire l'écart, sur un coup franc dévié d'Andreas Erenbjerg (30e, 2-1). Le Essevee est parvenu à semer le trouble, passant tout proche de recoller en fin de première mi-temps. Mais le gardien Andreas Jungdal s'est interposé à deux reprises pour conserver l'avance de son équipe. Les deux entraîneurs ont alors resserré les boulons au repos. Résultat : beaucoup moins d'occasions à se mettre sous la dent dans le deuxième acte. Isa Sakamoto est tout de même parvenu à sortir la partie de sa léthargie en faisant le break d'un raid en profondeur dans les dix dernières minutes. 3-1, score final : Westerlo engrange ses premiers points de la saison, Zulte Waregem débute son retour en D1A par un bilan d'un point sur six.



