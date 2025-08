Vincent Kompany trépignait d'impatience : première victoire du Bayern, face à plusieurs anciens de Pro League

Un peu moins d'un mois après sa défaite contre le PSG en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, le Bayern Munich a disputé le premier match de sa cuvée 2025/2026. Pour ce premier galop d'entraînement, les Bavarois ont retrouvé un autre club français, l'Olympique Lyonnais.

Vincent Kompany a aligné une bonne partie de ces cadres, tout en déplorant le forfait d'Aleksandar Pavlovic. Le milieu de terrain souffre d'une fracture de l'orbite et manquera le début du championnat. En face, Lyon alignait ses anciens de Pro League, avec Rémy Descamps (ex-Charleroi) dans les buts, Clinton Mata en défense et Georges Mikautadze en attaque.

Les Gones ont disputé une première mi-temps très appliquée à l'Allianz Arena, contraignant le Bayern au partage. Mais le Rekordmeister a émergé en début de deuxième mi-temps grâce à un but de Michael Olise, monté au repos.

Michael Olise



The best player in the world. No one compares to this demon 🌟 pic.twitter.com/toZQE3gLYP