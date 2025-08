Quatre mois et puis s'en va : Amadou Diawara a retrouvé un nouveau club, loin d'Anderlecht

La saison dernière, Amadou Diawara a mis longtemps avant de parvenir à un accord pour quitter Anderlecht. Depuis, il enchaîne les clubs.

Vu les cheveux gris donné à Jesper Fredberg et Olivier Renard, difficile d'imaginer qu'Amadou Diawara a un jour valu 23 millions d'euros et ait été utilisé par des entraîneurs tels que José Mourinho, Maurizio Sarri et Carlo Ancelotti en Italie. Le Guinéen a longtemps eu des airs de problème insolvable pour Anderlecht.

Disparu de la circulation d'un point de vue sportif mais pesant toujours très lourd sur les finances du club par son gros salaire, Diawara sera tout de même resté plus de deux ans à Anderlecht. Avant de finalement se mettre d'accord avec la direction pour mettre un terme à son contrat de manière anticipée.

Plus à son affaire en Espagne

Après un bon mois sans club, le milieu de terrain de 28 ans a finalement retrouvé chaussure à son pied à Eldense. En six mois en deuxième division espagnole, il a plus joué que sur l'ensemble de ses deux dernières saisons au Lotto Park, inscrivant même deux buts.

Malgré son retour en force, aucun accord n'a été trouvé pour prolonger son contrat, valable jusqu'en fin de saison. L'aventure de l'international guinéen n'y a donc duré que quatre mois. Mais elle lui a permis de convaincre d'autres clubs de la série.

Diawara rebondit ainsi du côté de Leganes. Il y a signé un contrat de deux ans. L'ancien fantôme d'Anderlecht retrouve un Belge dans l'effectif : Benjamin Pauwels a rejoint l'équipe pour plus d'un million d'euros en provenance de Cambuur il y a une semaine.