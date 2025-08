Il faudra compter sur lui : une recrue onéreuse d'Anderlecht a envoyé un signal fort cette après-midi

Les RSCA Futures jouaient aujourd'hui un match amical contre la réserve du FC Metz. Mihajlo Cvetković en a profité pour marquer un doublé.

Après le stage aux Pays-Bas, les RSCA Futures sont de retour en Belgique. À une semaine de la reprise de la D1B par la réception de Courtrai, les U23 anderlchtois affrontaient cette après-midi leurs homolgues du FC Metz.

Les jeunes pousses mauves semblent rodées et l'ont emporté 0-2. Les deux buts sont à mettre à l'actif de Mihajlo Cvetković, arrivé cet été du championnat serbe.

Malgré un transfert à plus de trois millions d'euros, l'attaquant a commencé la saison avec les U23. C'est que le Sporting veut prendre son temps pour développer ce jeune talent de 18 ans.

Une menace sérieuse pour les défenses de D1B

Cvetković a beau avoir déjà marqué dix buts en première division serbe, disputé six matchs d'Europa League et afficher une valeur marchande de six millions d'euros, il sera sans doute invité à suivre la même voie qu'Ibrahim Kanaté (ou Enzo Sternal sans sa grave blessure), qui s'était acclimaté avec les U23 avant de rejoindre le noyau A avant même la fin de saison.

En pointe, Anderlecht est pour le moment paré avec Kasper Dolberg, Adriano Bertaccini, Luis Vazquez et Keisuke Goto, mais Cvetković pourrait tout de même avoir une carte à jouer dans les prochains mois s'il confirme son beau potentiel.