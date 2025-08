Michel Preud'Homme fait le show, avant de trancher une question plus sérieuse : "J'ai vécu la même chose au Standard"

Michel Preud'Homme était présent à Malines - Club de Bruges hier soir. Il a pris son pied pour cette rencontre entre ses deux anciens clubs.

Huit ans à Malines en tant que joueur (trois trophées, dont la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe), quatre à Bruges avec également trois trophées à la clé : Michel Preud'Homme a marqué l'histoire de ces deux clubs et n'a pas manqué l'occasion de venir se faire applaudir en avant-match.

Il n'a pas résisté à l'envie de se remettre dans les buts : "Je voulais saluer les supporters des deux clubs, mais en passant devant ce but, je me suis rappelé tellement de merveilleux souvenirs que j'ai tout de suite voulu enfiler les gants", rigole-t-il au micro de DAZN.

🙌 | Michel Preud'homme n'a pas pu résister à l'envie de se remettre dans les buts. 😁🧤 #KVMCLU



MPH gardera à jamais un lien très spécial avec les Malinois : "Nous avons marqué l'histoire ici avec le KV Malines. C'était un club très discret. Je me souviens avoir dû motiver les supporters pour qu'ils nous soutiennent".

Preud'homme comprend Mignolet

"Mes amis disent parfois que j'ai souvent été l'adversaire de Malines avec mes autres clubs, mais malgré cela, je reçois toujours un accueil formidable ici. Ce que nous avons accompli avec notre équipe du KV par le passé est légendaire. Les gens ici ne l'oublieront jamais, et nous non plus. Ce lien perdurera pour toujours", poursuit-il.

Preud'Homme était tout sourire, il a également évoqué la forte concurrence entre Simon Mignolet et Nordin Jackers à Bruges : "J'ai moi-même vécu la même chose au Standard. Gilbert Bodart et moi devions jouer à tour de rôle, mais finalement, je n'ai plus supporté cette situation. L'un des deux a été autorisé à partir, et Malines est venu me chercher".