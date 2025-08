Panique au Real Madrid : un coéquipier de Thibaut Courtois au cœur d'un scandale

Le jeune défenseur du Real Madrid, Raul Acensio, est accusé d'avoir diffusé des images à caractère sexuel impliquant une mineure. Le parquet espagnol réclame de la prison.

Sur le plan sportif, Raúl Asencio a connu une bonne saison avec le Real Madrid. Mais cette belle période pourrait prendre fin.

Affaire de la sextape

Le jeune défenseur est accusé d’un fait grave par la justice espagnole, qui réclame contre lui une peine de 2 ans et demi de prison. Trois autres joueurs risquent quant à eux jusqu’à 4 ans de prison.

Pour remettre les faits dans leur contexte : les événements se sont déroulés le 15 juin 2023. Plusieurs joueurs impliqués ont eu des relations sexuelles avec la victime, qui était mineure à ce moment-là. Une vidéo a été enregistrée à son insu, puis diffusée.

Des peines lourdes demandées

La mère de la victime a déposé plainte auprès de la Guardia Civil de Grande Canarie. Lors de son audition, Asencio a nié avoir participé à l’enregistrement de la vidéo.

Cependant, le joueur espagnol est accusé d’avoir diffusé les images et de les avoir montrées à plusieurs personnes. Il risque 2 ans et demi de prison. Pour Ferran Ruiz (Gérone), Juan Rodríguez (CD Tarazona) et Andrés García (Alcorcón), le parquet demande 4 ans de prison, selon la Cadena SER.