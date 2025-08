OFFICIEL : Anderlecht s'offre un renfort que le Club de Bruges avait dans le viseur

Le défenseur central turc Yasin Özcan (19 ans) rejoint Anderlecht. Il est prêté pour une saison et les Mauves ont négocié une option d’achat. Il y a deux ans, le joueur figurait sur les tablettes du Club de Bruges.

"Özcan est un défenseur central en provenance du club anglais d’Aston Villa. Il a commencé à jouer au football dès l’enfance à İl Özel İdaresispor, puis a rejoint Karadolap Gençlikspor, avant d’intégrer l’académie de Kasımpaşa en 2018."

Hoş geldin, Yasin. 🟣⚪ The young Turkish defender joins Sporting on loan from Aston Villa. pic.twitter.com/M0Qzj2hhax