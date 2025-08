Le PSG dans le mal : une star du club visée par des accusations très graves

La star du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi est de nouveau dans la tourmente. Une affaire de viol datant de 2023 refait surface.

L’affaire semblait s’être effacée dans l’ombre depuis mars 2023. Mais près d’un an et demi plus tard, elle ressurgit avec force. Le journal Le Parisien nous apprend que le parquet de Nanterre a réclamé le renvoi d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle pour viol.

L’enquête révèle une histoire trouble, les deux versions se contredisent. La rencontre aurait eu lieu après un échange sur Instagram. La jeune femme décrit des gestes insistants, malgré ses refus. Hakimi assure qu’il ne s’est rien passé.

Des messages échangés au moment des faits entre la plaignante et une amie sèment le doute. Certains ont été dissimulés et d’autres laissent entendre une volonté de piéger le joueur.

Hakimi peut compter sur le soutien de ses proches, notamment Kylian Mbappé. Tous décrivent un joueur respectueux, attentif à son image et conscient des dangers liés à sa célébrité.

Cette affaire ternit la réputation d’Hakimi, mais aussi celle du PSG. En lice pour le Ballon d’Or, le Marocain voit ses chances s’éloigner. Son coéquipier Ousmane Dembélé est le grand favori.