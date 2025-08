Le ton monte à Anderlecht : premier gros moment de tension entre Besnik Hasi et l'un de ses cadres

Les murs du vestiaire d'Anderlecht ont tremblé contre Häcken. Un joueur s'est particulièrement fait entendre : Colin Coosemans. Le gardien et capitaine des Mauves s'est fâché contre ses coéquipiers...et Besnik Hasi.

À la demi-heure, Coosemans s'est précipité jusqu'au rond central lors d'un corner pour exprimer sa frustration. Selon lui, la construction du jeu était complètement mauvaise et les milieux de terrain recevaient à peine le ballon. Une vive altercation avec Hasi a suivi, visible pour tous dans la Bravida Arena. L'entraîneur a tenté de mettre fin à la discussion, mais ce moment a caractérisé l'agitation chez les mauves et blancs.

Cela ne s'est pas arrêté dans le vestiaire. Coosemans n'a pas mâché ses mots et aurait fortement recadré ses coéquipiers. Le capitaine, généralement connu pour son calme et sa réflexion, a jugé nécessaire de faire entendre sa voix. Il est l'un des rares dans le groupe à assumer un tel rôle de leader.

Besnik Hasi a confirmé après le match que son gardien avait raison sur le fond. "Il a dit que les milieux de terrain ne touchaient pas assez le ballon, ce qui le forçait à jouer long à chaque fois. Et il a raison. Il fallait bouger davantage, le rythme était trop lent." Pourtant, il semblait y avoir un désaccord clair sur la manière d'y parvenir.

Coosemans prend ses responsabilités

L'explosion de Coosemans s'inscrit dans le tableau plus large d'un Anderlecht qui lutte avec son jeu et son identité. Depuis son but, le capitaine voit qu'il y a beaucoup à améliorer et veut assumer ses responsabilités, même si cela crée des tensions avec le staff technique. Ces moments en disent long sur ceux qui sont réellement concernés.

Pour le Gantois de 32 ans, son rôle est clair : se taire n'est pas une option quand l'équipe est en difficulté. Il reste à voir si ses prises de parole déboucheront sur des changements lors des prochains matchs. Mais une chose est sûre : le capitaine n'a pas l'intention de rester passif à observer la situation.