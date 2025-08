Yasin Özcan, un coup en or pour Anderlecht ? Voici que le Sporting peut attendre du nouveau phénomène du football turc

Anderlecht a annoncé aujourd'hui l'arrivée de l'un des plus grands talents du football turc. Yasin Özcan, âgé de seulement 19 ans, a déjà tout d'une bonne pioche pour la défense.

Yasin Özcan est un homme pressé. Il a fait ses débuts en Süper Lig turque à l'âge de seulement 16 ans et a déjà disputé 90 matchs de haut niveau depuis lors, oscillant entre le poste d'arrière gauche et le cœur de la défense. Son expérience à un si jeune âge est exceptionnelle, ce qui explique qu'il est dans les petits papiers de l'équipe nationale turque depuis un certain temps.

Le défenseur a grandi à Sivas, une ville d'Anatolie centrale. Il porte depuis des années le numéro 58 - un clin d'œil au numéro sur les plaques d'immatriculation de sa région natale. Son physique se démarquait déjà depuis son enfance, lorsqu'il jouait plus de matchs que ses camarades de son âge, répartis dans différentes équipes de jeunes.

Marqué par Burak Yılmaz

Ce lui qui s'est révélé avec Kasimpasa était à l'origine un attaquant, mais en raison de sa vitesse et de sa taille, il a été progressivement déplacé vers l'arrière sur le terrain. D'abord comme arrière gauche offensif, puis comme défenseur central. Cette flexibilité pourrait également lui être utile à Anderlecht, où Besnik Hasi restructure sa défense.

Özcan a travaillé à Kasımpaşa sous la direction de Burak Yılmaz, l'ancien international connu pour son approche exigeante. "Même si je jouais bien, il soulignait chaque petite erreur", se souvient Özcan. Une rigueur qui l'a sans doute déjà bien préparé à celle de Besnik Hasi.

L'entraîneur anderlechtois peut se réjouir de disposer d'un nouveau profil de choix en défense. En juin, Yasin Özcan a fait ses débuts en équipe nationale turque contre le Mexique, et il était même dans la présélection pour l'Euro. Vincenzo Montella a hésité jusqu'au dernier moment à emmener le jeune défenseur, qui s'est consolé avec un transfert à 7 millions à Aston Villa. Prêté par les Villans, il pourra d'abord s'aguerrir à Anderlecht...qui a tout de même négocié une option d'achat.