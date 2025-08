Jelle Vossen aurait pu troquer Zulte contre un autre club de Pro League : il explique ce qui n'a pas matché

Jelle Vossen affronte Westerlo avec Zulte Waregem. Un match particulier quand l'on sait qu'il aurait pu rejoindre les Campinois il y a deux ans.

En 2023, quand Zulte Waregem a été relégué en D1B, plusieurs clubs ont senti l'opportunité d'attirer Jelle Vossen. Westerlo lui a notamment formulé une proposition. Mais l'ancien Diable Rouge n'y a pas donné suite, accompagnant le Essevee un échelon plus bas.

"Lorsqu'un club montre de l'intérêt, on essaie toujours d'examiner l'ensemble. Surtout quand on commence à vieillir et qu'on a des enfants. Si ce n'était pas le cas, j'aurais peut-être fait d'autres choix dans ma carrière", explique-t-il au Nieuwsblad.

Pas besoin de lire entre les lignes pour comprendre que l'aspect familial est très important pour Vossen. C'est la raison qui l'a incité à rester à Zulte, et il n'a jamais regretté ce choix. Les longs trajets en voiture constituaient un frein, il n'était pas non plus envisageable de déménager tout le monde.

La retraite ? Pas encore pour tout de suite

L'objectif était de remonter immédiatement. Vossen et le Essevee sont finalement restés deux saisons en D1B. Le Limbourgeois a pris soin de quitter la série en beauté avec ce titre de meilleur joueur et de meilleur buteur de la compétition. Après avoir inscrit le but du titre contre le RWDM, c'est également lui qui a scoré la première fois pour le grand retour de l'équipe parmi l'élite.

"Après ce titre, j'ai souvent pensé à arrêter. J'ai envisagé les différents scénarios mais au final, je n'ai trouvé aucune raison d'arrêter. Devrais-je mettre un terme à ma carrière juste parce que j'ai 36 ans ? Non. Mon corps suit encore totalement et j'en prends également soin", conclut-il, avec le sourire qui caractérise les attaquants bien déterminés à mettre la misère aux défenses adverses.