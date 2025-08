"Sclessin scandait mon nom, mais je n'ai pas été prolongé" : Mircea Rednic et le Standard retrouvent leur chaudron

Mircea Rednic va officier pour la première fois sur le banc du Standard à Sclessin depuis fin mai 2013, et la victoire 7-0 des Rouches contre La Gantoise en barrage européen. L'entraîneur roumain garde de bons souvenirs dans ce stade et espère en construire d'autres avec cette nouvelle équipe.

Alors que Sclessin était assez logiquement déserté lors des Europe Play-Offs de la saison dernière, un véritable engouement renaît cette saison. Grâce au retour d'une direction 100 % liégeoise, d'un entraîneur encore bien ancré dans le cœur des supporters, et de joueurs qui se rapprochent davantage de l'ADN du Standard, le Matricule 16 peut espérer remplir entièrement son stade à plusieurs reprises cette saison.

Se servir de l'engouement, sans tomber dans l'excès d'enthousiasme

Ce ne sera toutefois pas le cas contre Dender lors de cette deuxième journée. En comptant certaines absences dues aux vacances ou autres, sur les près de 18 000 abonnés recensés, et les billets vendus à l'unité, le stade devrait être rempli par environ 20 000 supporters ce dimanche. Des supporters qui n'attendent qu'une chose : vibrer, et refaire de Sclessin un pur enfer. Une atmosphère dont les joueurs pourront se servir, sans tomber dans une forme d’euphorie.

Mes joueurs doivent comprendre ce que représente le Standard à domicile"

"Je dois le dire à mes joueurs : il faut comprendre ce que représente le Standard à la maison. Mais on doit aussi jouer intelligemment, ne pas rentrer trop dans l'enthousiasme des supporters. Il faut respecter les consignes tactiques que j’ai données et qu’on a travaillées. Il faudra de la patience, comme on en a eu à la RAAL. Essayer d’imposer notre jeu, créer des occasions et les concrétiser", nous répondait Mircea Rednic en conférence de presse, vendredi. Mais pour se faire plaisir devant et imposer son jeu, le Standard devra, en premier lieu, rester solide derrière.

"Je veux aussi ne pas prendre de buts, tout le monde doit participer à la sécurité défensive. Quand on a le ballon, on doit mettre de la pression, et venir dans la surface avec le cuir et suffisamment de joueurs. De ce côté-là, c’était bien à la RAAL pendant 20-25 minutes, c’était ensuite moins le cas, aussi à cause des adaptations de La Louvière. C’était bien, et je veux continuer dans ce sens en formant une équipe, avec des joueurs qui pensent au groupe, et pas à eux."

Mircea Rednic attend aussi son retour avec impatience

Ce retour à Sclessin est donc très attendu par les supporters du Standard, par les joueurs, mais aussi par Mircea Rednic lui-même. Son dernier match en Cité ardente, fin mai 2013, s’était soldé par une large victoire 7-0 contre La Gantoise dans le barrage européen. Il avait cependant été évincé par Roland Duchâtelet quelques jours plus tard, contre l’avis des supporters.

"Je me rappelle que tout le monde criait 'Mircea Rednic', puis je n’ai pas été prolongé. Ce sont de bons souvenirs. Ça, c’est pour moi, mais les joueurs doivent faire quelque chose pour que les supporters soient contents du résultat et du jeu proposé."

Tout le monde chantait mon nom, puis je n'ai pas été prolongé"

Contents du résultat, du jeu proposé, mais surtout de l’attitude affichée sur le terrain. Avant et après le déplacement à la RAAL, les fans liégeois se sont rendus à l’académie pour encourager et féliciter leurs joueurs. Comme ils le disaient aux troupes d’Ivan Leko la saison dernière, gagner chaque match n’est pas ce qu’ils cherchent. Ils veulent pouvoir se reconnaître dans une équipe à l’ADN liégeoise, et vibrer.

"Une bonne chose, c’est que les supporters ont transmis aux joueurs qu’ils n’avaient pas vraiment la pression des trois points. Ils veulent une équipe qui se donne à 100 % et qui mouille son maillot. C’est bien pour les joueurs de ne pas avoir cette pression. Mes joueurs sont équilibrés, ils ont confiance, mais ils savent que dans le football, on cherche la régularité. C’est important pour l’avenir", nous assurait Mircea Rednic.