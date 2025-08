Les défaites d'Anderlecht et Charleroi pourraient coûter très cher... en 2028-2029

La Belgique reste solidement dans le top 10 UEFA, offrant un ticket direct pour la Ligue des champions. Mais les défaites de Charleroi et Anderlecht ternissent la belle dynamique des dernières saisons.

Le coefficient UEFA est calculé sur base du nombre de points obtenus par les clubs, divisé par le nombre d'équipes engagées. Une victoire en tour préliminaire rapporte 1 point, contre 2 points en phase de groupes. Les matchs nuls donnent respectivement 0,5 et 1 point. Le total des points sur cinq saisons détermine le nombre de tickets européens accordés à chaque pays.

Impact pour la saison 2028-2029

À court terme, la Belgique semble à l’abri. La Grèce, actuellement 11e, a perdu une équipe et accuse un retard de près de 17 points. Même en cas de campagne européenne décevante, elle ne représente pas une menace. Charleroi est éliminé et ne peut plus rapporter de points, tandis qu’Anderlecht doit franchir deux tours pour atteindre la phase de groupes de la Conference League.

Mais à plus long terme (2028/2029), les conséquences pourraient être plus importantes. La Belgique occupe pour l’instant la 6e place, ce qui offrirait : deux clubs directement qualifiés pour la Ligue des champions, un troisième en tour préliminaire et le vainqueur de la Coupe en Europa League. Une mauvaise saison pourrait faire reculer le pays à la 7e place.

Anderlecht doit avancer

Sur le plan financier, la Conference League rapporte peu. Charleroi touchera 175 000 euros pour sa participation aux tours préliminaires, plus 350 000 euros pour son élimination au deuxième tour.

De son côté, Anderlecht n’a pour l’instant droit qu’aux 175 000 euros de la troisième phase qualificative. Les autres revenus dépendront d’une éventuelle qualification en phase de groupes.